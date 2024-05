(Di lunedì 27 maggio 2024)pera gareggiare.aveva annunciato tre giorni fa che non sarebbe sceso innella gara del salto in alto di Ostrava, in programma domani. Il campione olimpico ha reso nota la decisione di non prendere parte alla tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza) per via di alcuni problemi al ginocchio. Una competizione che invece vedrà la partecipazione anche di Marcell Jacobs e Zaynab Dosso sui 100 metri e di Leonardo Fabbri nel getto del peso. “Ho avuto fastidi al ginocchio, ho deciso personalmente che non valeva la pena rischiare diin. E magari facendo una brutta prestazione, di mettere a rischio la partecipazione agli Europei a Roma, che so essere sicuramente più importanti delle altre gare“, il messaggio disui social.

Gianmarco Tamberi ha osserva to da vicino quanto è successo sulla pedana di Suzhou (Cina), dove è andata in scena la seconda tappa della Diamond League . Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto ha assistito al bel duello per la vittoria tra il neozelandese Hamish Kerr e il ... oasport

Gianmarco Tamberi ha osservato da vicino quanto è successo sulla pedana di Suzhou (Cina), dove è andata in scena la seconda tappa della Diamond League . Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto ha assistito al bel duello per la vittoria tra il neozelandese Hamish Kerr e il ... oasport

Gianmarco Tamberi ha annunciato che non scenderà in pedana martedì 28 maggio a Ostrava (Repubblica Ceca). Il Campione Olimpico di salto in alto ha deciso di rinunciare alla tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il fuoriclasse ... oasport

Gianmarco Tamberi pronto a tornare: “Non vedo l’ora di scendere in pedana, maggio un mese terribile” - gianmarco tamberi pronto a tornare: “Non vedo l’ora di scendere in pedana, maggio un mese terribile” - Pronto per tornare a gareggiare. gianmarco tamberi aveva annunciato tre giorni fa che non sarebbe sceso in pedana nella gara del salto in alto di Ostrava, ... oasport

Marcell Jacobs al Meeting di Ostrava 2024: terza uscita stagionale sui 100 metri · Programma, orario e dove vedere l'oro Olimpico in gara - Marcell Jacobs al Meeting di Ostrava 2024: terza uscita stagionale sui 100 metri · Programma, orario e dove vedere l'oro Olimpico in gara - Terza gara sui 100 metri per il campione Olimpico in carica: Marcell Jacobs si presenta a Ostrava dopo aver gareggiato all'aperto a Jacksonville e Roma e dopo aver preso parte ai World Athletics Relay ... olympics

Volley B1 Pieralisi Jesi, play off: stop nella prima gara con Fasano - Volley B1 Pieralisi Jesi, play off: stop nella prima gara con Fasano - Capitolate al 5° set di una pallavolo di alto livello, alla quale ha assistito anche Gimbo tamberi, le ragazze di coach Sabbatini già pensano al match di sabato prossimo con Altino ... qdmnotizie