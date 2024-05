Pulisic è in palla Tomori | alti e bassi Caldara sotto ritmo

(Di domenica 26 maggio 2024) MIRANTE 5.5. Terza presenza stagionale. Esce bene su Maggiore, smanaccia il tiro-cross di Candreva, rivedibile sui due gol. CALABRIA 6.5. Contrasta Candreva al momento giusto. Giri sempre, in costruzione qualche stecca di troppo. Poi sbuca sul cross di. GABBIA 6. Gli attaccanti gli girano spesso alla larga, allora esce in anticipo, sbroglia e imposta.6. Sfiora due volte il gol di testa. Tchaouna svaria ma non punge: lui lo tiene d’occhio. Simy, invece, gli salta davanti. THEO HERNANDEZ 6. Gestisce al piccolo trotto. Poi cambia passo d’improvviso e mette i brividi sempre e comunque. FLORENZI 6.5. Piazzato in mediana, apre il gioco e scambia con naturalezza. Applaude ed è applaudito, chiude ala. REIJNDERS 6. Gioca spesso a due o tre tocchi: con profitto. Eleganza e praticità in regia. Nel finale sparisce.7. In, guadagna sempre metri per poi cercare l’assist.

