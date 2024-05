Pre-screening in piazza per le demenze

(Di domenica 26 maggio 2024) Prosegue la costruzione e il potenziamento della rete territoriale dedicata alle, grazie al progetto Ricor-Dare, finanziato dalla Fondazione Cariplo. Una sinergia che vede coinvolti Fondazione Mondino Irccs, capofila del progetto, Asp Pavia e Consorzio Domicare sede di Pavia. Per avvicinarsi sempre più alle esigenze dei pazienti e dei loro caregiver e per proseguire nella missione di informare la cittadinanza sulle, ieri indella Vittoria si è tenuto un open day. E’ stata l’occasione per molte persone di informarsi e ricevere una valutazione gratuita delle abilità cognitive, attraverso un colloquio e un test di circa 30 minuti. Questo pre-porterà alla ricezione immediata, con eventuali indicazioni da condividere con il medico di famiglia, per una eventuale successiva presa in carico. M.M. .

