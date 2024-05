L'annuncio rimanda a un sito per procedere al pagamento, l'utente inserisce il numero della carta di credito che verrà poi utilizzato dagli hacker per sottrarre il denaro e informazioni sensibili. Nei post compaiono anche commenti di altri utenti che hanno già acquistato la valigia: sono tutti fake. fanpage

Proseguono i furti ai duty free dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Ancora una volta i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma sono dovuti intervenire per viaggiatori che avevano derubato gli esercizi commerciali presenti presso lo scalo, avendo portato via prodotti di profumeria di un valore di 2. ilcorrieredellacitta

Porto Sant'Elpidio, i ladri tornano a Fonte Serpe: «Ci attrezziamo con le ronde» - porto Sant'Elpidio, i ladri tornano a Fonte Serpe: «Ci attrezziamo con le ronde» - porto SANT'ELPIDIO Ancora ladri in via Fonte Serpe e via Pescolla, dopo la notte stile Arancia Meccanica, con i residenti della zona terrorizzata da un gruppetto di ragazzi incappucciati ... corriereadriatico

Folle corsa dei ladri per le vie del centro: braccati dai carabinieri - Folle corsa dei ladri per le vie del centro: braccati dai carabinieri - LADISPOLI - Sarebbero stati visti scavalcare una recinzione e così è subito scattato l'allarme alle forze dell'ordine che in men che non si dica si sono subito portati sul posto. Da qui è partito un ... civonline

I ladri fanno visita alla Pro Loco e alla scuola materna - I ladri fanno visita alla Pro Loco e alla scuola materna - I ladri hanno colpito ancora. È successo nella notte tra martedì ... ovvero amplificatori e computer. Hanno portato via solamente un centinaio di euro e qualche monetina, il nostro fondo cassa che ... primacomo