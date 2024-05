Milan - il toccante messaggio di saluto da parte di Kjaer

Il Milan pareggia 3-3 contro la Salernitana, la Curva Sud prima protesta, poi ha anche il coraggio di sfottere l’Inter rispondendo uno striscione per salutare Olivier Giroud. CHE CORAGGIO – I tifosi della Curva Sud del Milan in occasione della sfida poi pareggiata 3-3 contro la Salernitana già retrocessa, prima mettono in scesa l’ennesima protesta stagionale, poi hanno anche il coraggio di sfottere l’Inter.

inter-news