L' Inter chiude con un pari - Arnautovic con una doppietta Ora il futuro

(Di domenica 26 maggio 2024) Milano – Il 2-2 in casa dell'Hellasil campionato trionfale dell'in una gara che aveva poco da dire per entrambe le contendenti. La ricorderà Raffaele Di Gennaro, che ha fatto il suo esordio in Serie A durante la gara, sostituendo Audero e producendosi in dueventi importanti. Sarà l'ultima daisti per Cuadrado e Sanchez, in scadenza di contratto, mentre sono rimasti fuori Klaassen e Sensi che lasceranno allo stesso modo. E' stata una gara dell'orgoglio per Marko, a lungo criticato per una stagione con tanti alti e bassi, influenzata dagli infortuni. Alla fine, pur in una partita che non aveva grande peso specifico, è riuscito a segnare unamigliorando in extremis i numeri della stagione. Ha un altro anno di contratto, ma potrebbe lasciare anche lui di fronte a una buona offerta, soprattutto se l'dovesse trovare il modo di mettere le mani su un giocatore particolarmente gradito a Inzaghi (Gudmundsson?).