Lazio-Sassuolo 1-1 | un punto a testa nell' ultima giornata e campionato chiuso senza acuti

(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 maggio 2024 - Un gol a, une onori inviolati: è questo il finale di stagione scelto per, entrambe già certe del proprio futuro: una in Europa League, l'altra in Serie B. A decretare il risultato sono le reti prima di Zaccagni e poi di Viti, entrambe nel secondo tempo. Primo tempo Qualche cambio rispetto alle previsioni della vigilia per Igor Tudor, che sceglie Marusic, Romagnoli e Gila per la difesa. Hysaj e Pellegrini sono i due uomini di fascia a sostegno di Vecino e Rovella. Kamada e Zaccagni sono i due trequartisti alle spalle del solo Castellanos, il quale vince il ballottaggio con Immobile per il ruolo di unica punta. Ballardini si permette qualche cambio, concedendo alcuni minuti ad alcuni dei protagonisti meno visti fin qui, a partire dal portiere Cragno, difeso dalla linea a tre Erlic, Viti e Ferrari.