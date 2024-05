Il Napoli chiude fra i fischi - 0-0 col Lecce e addio Europa

(Di domenica 26 maggio 2024)(ITALPRESS) – Si è conclusa sullo 0-0 contro ile tra idel pubblico l’ultima di campionato delal Maradona. I partenopei chiudono al decimo posto e diconoanche all’ultima residua speranza di giocare innella prossima stagione: il Torino, battuto a Bergamo dall’Atalanta, rimane davanti e andrà in Conference League se la Fiorentina dovesse mercoledì battere l’Olympiacos nella finale di Atene. Il primo squillo offensivo del match è dele arriva al 9? con Dorgu che risponde positivamente all’invito di Krstovic e dal limite incrocia il sinistro scheggiando il palo. Scampato il pericolo, ilprova a rilanciare le proprie sorti offensive con delle rapide ma sterili verticalizzazioni che non impensieriscono Falcone.

