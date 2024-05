Futuro Gasperini - l’annuncio sul futuro | l’ha svelato in diretta

(Di domenica 26 maggio 2024) Gianpieronon ha dubbi su quello che sarà il suo: le dichiarazioni del tecnico alla fine di Atalanta-Torino fanno sorridere i tifosi. Dopo la vittoria dell’Europa League l’Atalanta è tornata al Gewiss Stadium per giocare l’ultima partita di questa stagione tra le mura di casa contro il Torino. La Dea ha ripetuto una prestazione eccellente e ha registrato un altro 3-0 secco di cui una rete di Lookman, l’uomo che ha realizzato il sogno di alzare il trofeo europeo a tutti i tifosi bergamaschi. Con questa vittoria l’Atalanta si posizionano al 4° posto in classifica sorpassando il Bologna ed escludono definitivamente la Roma dalla prossima Champions League.nel suo percorso in nerazzurro ha raggiunto obiettivi straordinari e a confermalo sono i fatti con annessi numeri.

