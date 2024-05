Fiumi di droga tra i Castelli e Roma | altri 450kg di stupefacente sequestrato

Legnano (Milano) – E’ sfuggito al controllo di Polizia, e dopo un inseguimento prima in auto e poi a piedi ha provato a far desistere gli agenti lanciando loro contro uno scalpello, affrontandoli poi e prendendoli a testate: per questo motivo gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato nella notte tra ieri e oggi un cittadino tunisino di 25 anni, irregolare, per violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, sanzionato amministrativamente per uso personale di stupefacenti e poi indagato in stato di libertà per immigrazione clandestina, possesso di oggetti atti ad offendere e possesso di arnesi atti allo scasso.

