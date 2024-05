Oltre la metà degli italiani arriva a fine mese con difficoltà

L'analisi annuale dell'Istituto Europeo racconta un paese sempre più anziano e incerto. La maggioranza degli italiani dice no al Ponte sullo Stretto di Messina e alla reintroduzione del Reddito di cittadinanza. vanityfair

Forse il peggio è alle spalle. Ma gli italiani restano in difficoltà finanziaria. Stretta tra stipendi che hanno perso potere d’acquisto e aumenti a due cifre del carrello della spesa, oltre la metà della popolazione (il 57,4%) non riesce a far quadrare i conti alla fine del mese e si vede costretta ad attingere ai risparmi (il 36,8%) o a chiedere aiuto alla famiglia d’origine (32,1%).

quotidiano