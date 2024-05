Nuovo allenatore Napoli 2024 | Gasperini frena - rispunta Conte

Gasperini a Napoli, il problema è il suocero Dice che ha una moglie e tre figli, ma ha incontrato una donna bellissima. Gian Piero Gasperini, 66 anni, di Grugliasco nella città metropolitana di Torino, gran ciuffo bianco, faccia scolpita in una solidità di furbizia, sapienza calcistica e arte del comando, è uomo di mondo e sa come parlare. ilnapolista

Il prossimo allenatore del Napoli: di seguito alcune righe tratte dal sito www.gianlucadimarzio.com. Tra Gian Piero Gasperini e l’Atalanta, al momento, non c’è ancora intesa sul rinnovo del contratto. I colloqui sono proseguiti nella giornata odierna. terzotemponapoli

Colpo di scena in casa Atalanta, il rinnovo di Gasperini non è ancora sicuro: svelata la reazione del Napoli. Ad un giorno dall’ultimo match di campionato contro il Lecce, in casa Napoli l’attenzione è focalizzata unicamente su ciò che accade fuori dal campo.

spazionapoli