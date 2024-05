Modena Pride 2024 | quattromila sfilano per i diritti con 10 carri

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio– E’ inizia la grande sfilata delche torna dopo 5 anni dalla prima parata sotto la Ghirlandina e attraverserà il centro dicon annesse strade chiuse e modifiche alla circolazione. La parata è partita da parco Ferrari e sono 10 iche lo animano. In prima fila assieme al sindaco Gian Carlo Muzzarelli gli assessori Andrea Bosi e Grazia Baracchi, la presidente Arcigay di, Angelica Polmonari, la vice Elisa Fraulini. E ancora, Giuditta Pini e il deputato Pd Alessandro Zan, che ha promosso e ottenuto il primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto, aperto anche alle coppie omosessuali, e per essere il relatore del disegno di una legge contro l’omofobia che non è mai stata approvata. “Ogni volta che passa unsi liberazioni emozioni di libertà, di gioia e anche di rivendicazioni di– spiega il dem –. Inon sono mai fermi: o vanno avanti o vanno indietro e purtroppo con questa destra al potere stiamo andando molto indietro.

Modena Pride 2024: quattromila sfilano per i diritti in centro - modena pride 2024: quattromila sfilano per i diritti in centro - Strade chiuse e divieti di parcheggio fino alle 19. Zan im prima fila con Muzzarelli: “Giornata di libertà, gioia e rivendicazione di diritti” ... ilrestodelcarlino

ARRIVA IL PRIDE, ECCO IL PERCORSO DAL PARCO FERRARI AL CENTRO STORICO - ARRIVA IL pride, ECCO IL PERCORSO DAL PARCO FERRARI AL CENTRO STORICO - Dopo cinque anni dall’ultima volta, l’onda dell’orgoglio arcobaleno torna a investire la nostra città. Oggi è il giorno del modena pride, la grande manifestazione per la rivendicazione dei diritti del ... tvqui

Modena Pride: modifiche alla viabilità, ecco il percorso - modena pride: modifiche alla viabilità, ecco il percorso - La manifestazione prenderà il via dal Parco Ferrari alle ore 14.30 e si snoderà attraverso il centro della città lungo un percorso di quattro chilometri ... lapressa