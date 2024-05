Cisterna Regione Lazio | ex stabilimento Nalco diventerà sito produttivo di plastiche riciclate e bio

Latina: da Regione Lazio ok riconversione industriale ex Nalco - Latina: da regione Lazio ok riconversione industriale ex Nalco - La regione Lazio ha dato il via libera al progetto di riqualificazione dell’ex stabilimento Nalco, a cisterna di Latina, che ospiterà un nuovo insediamento per la produzione di plastiche riciclate e b ... radiocolonna

Plasta Rei, dalla Regione il via libera alla riconversione del sito industriale - Plasta Rei, dalla regione il via libera alla riconversione del sito industriale - consentirà alla Plasta Rei di salvare tutti i 67 posti di lavoro degli ex dipendenti della Nalco La regione Lazio ha dato il via libera al progetto di riqualificazione dell’ex stabilimento Nalco, a ... latinaoggi.eu

