Prima dei caccia del futuro - anche l’Eurofighter verso la collaborazione con i droni

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sviluppare la capacità ditra equipaggi umani eperTyphoon. È questo l’obiettivo del progetto recentemente presentato da Airbus, volto a sviluppare una capacità Manned-Unmanned Teaming (MUM-T). Questo progetto, parte del programma System and Teaming Advanced Research (Star), mira a consentire al velivolo da combattimento di controllare a distanza “loyal wingmen”,che supportano l’aereo principale nelle missioni di combattimento. L’iniziativa segna un passo significativol’evoluzione delle capacità militari aeree, integrando tecnologie avanzate e promuovendo la sinergia tra sistemi con e senza equipaggio. Il cuore del progetto Star è lo sviluppo di un dimostratore tecnologico per, un velivolo biposto che incorporerà nuovi elementi di cockpit e connettività. Questo permetterà di esplorare tecnologie avanzate di interfaccia uomo-macchina e connettività cruciali per le future applicazioni del programma per ildi sesta generazione franco-tedesco Future Combat Air System (FCAS), che dovrà sostituire le attuali piattaforme entro il 2040.