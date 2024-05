LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | favoloso numero di Vendrame che vince a Sappada! Scivola Thoma - che rientra senza problemi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.29 Ecco il momento della caduta di Geraints. The Welshman is back in the Maglia Rosa group following his incident. #dItalia https://t.co/FMXxgn7XRm pic.twitter.com/kY2BTKXMwW —(@ditalia) May 24,17.28 Intanto questa è la top-10 delladi: 1Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:51:05 2 SÁNCHEZ Pelayo Movistar Team 0:54 3 STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost 1:07 4 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 2:27 5 PLAPP Luke Team Jayco AlUla 2:276 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 2:30 7 TRATNIK Jan Team Visma Lease a Bike 2:30 8 VALGREN Michael EF Education – EasyPost 2:30 9 ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step 2:30 10 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck 3:51 17.27 Si mette Majka a portare in carrozza il gruppetto dei migliori, che ha visibilmente rallentato e passa sotto lo striscione dei 4 chilometri.