Ilaria Salis in tribunale a Budapest Per la prima volta senza catene

(Di venerdì 24 maggio 2024) "E' pronta per l'Europarlamento? Oggi non rilascio dichiarazioni, perché sono imputata", rispondeai giornalisti presenti in aula. Sorride. Per la, la docente milanese, candidata di punta dell'Alleanza Verdi sinistra, è ingli schiavettoni. Attorno alla sua caviglia vi è però il braccialetto elettronico di sicurezza. Da ieri mattina, dopo che i giudici ungheresi hanno accolto l'istanza di scarcerazione presentata dalla difesa (è stata anche pagata una cauzione di 40 mila euro), la docente milanese è ai domiciliari a– che è accusata di aver aggredito due neonazisti e ha già scontato preventivamente 15 mesi in carcere – è arrivata inin taxi, accompagnata dal padre. Ad attenderla un folto gruppo di giornalisti, per lo più italiani. Come si sente fisicamente? "Non posso parlare", ha ripetuto ai cronisti. Si è limitata a ringraziare tutti per il "sostegno di questi mesi".

Il 24 maggio è cominciato a Budapest, in Ungheria, il processo a Ilaria Salis, un’italiana accusata di aver aggredito dei presunti neonazisti, un caso che ha suscitato forti emozioni in Italia. Leggi . internazionale

Ilaria Salis torna in tribunale e, per la prima volta, è senza senza manette né catene alle caviglie. La 39enne – attivista italiana a processo a Budapest con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra e di far parte di un’associazione criminale – è arrivata in tribunale in taxi assieme ai suoi genitori ed è entrata rapidamente tra giornalisti e il gruppo dei suoi amici, fra i quali anche Zerocalcare, che l’attendevano all’esterno del tribunale. thesocialpost

Caso Salis, il giudice rivela l'indirizzo dove sta scontando i domiciliari: è polemica - Caso salis, il giudice rivela l'indirizzo dove sta scontando i domiciliari: è polemica - La 39enne, accusata in Ungheria di lesioni aggravate nei confronti di due nazisti, era stata scarcerata ieri dopo quindici mesi di reclusione ... ilgiornale

Ilaria Salis in tribunale senza catene, 'ringrazio tutti' - ilaria salis in tribunale senza catene, 'ringrazio tutti' - È arrivata in tribunale in taxi assieme ai suoi genitori e per la prima volta non è stata portata in aula in manette e con le catene alle caviglie ilaria salis, la 39enne attivista italiana a processo ... ansa

Il video di Ilaria Salis per la prima volta senza le manette nel tribunale di Budapest: la voce dell'attivista - Il video di ilaria salis per la prima volta senza le manette nel tribunale di Budapest: la voce dell'attivista - Venerdì 24 maggio ilaria salis è apparsa in tribunale a Budapest senza manette o catene alle caviglie, per la prima volta da quasi un anno e mezzo. Oggi è prevista la terza udienza del processo a ... notizie.virgilio