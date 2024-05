Il cristianesimo esemplare di Costanza Miriano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 24 maggio 2024) Se tutte le donne italiane fossero come, o come le lettrici diche ne mettono in pratica i consigli, tutti gli uomini italiani sarebbero felici. E’ evidente leggendo “Benedetto il giorno che abbiamo sbagliato. Manuale di manutenzione del matrimonio” (Sonzogno), l’ultimo libro appunto di. Bastino i titoli di due capitoli: “Perché rimanere sposati anche se non ci amiamo più” e “Perché rimanere sposati anche se mi ha tradito”. E’ ilsecondo. Una donna cristiana sa che dividere è il gioco di Satana, oltre che il fatturato di avvocati e psicologi. Ma dove sono le donne cristiane? In giro vedo donne pagane gelose come scimmie (la gelosia è provata anche dai babbuini, è un sentimento babbuinico), e tutto un sistema pedagogico, fatto di film, tv, libri, presidenti del Consiglio, che insegna a rompere in nome dell’orgoglio. Trasformando il rapporto fra i sessi in guerra e competizione.