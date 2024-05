Darderi-Etcheverry oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Atp Lione 2024

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lucianose la vedrà contro Tomas Martinnella semifinale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina transalpina. L’azzurro, dopo le vittorie ai danni del qualificato giapponese Taro Daniel e del padrone di casa Adrian Mannarino, nei quarti ha potuto beneficiare del forfait dell’altro francese Arthur Rinderknech. Ora sul suo cammino c’è il forte argentino, numero ventinove del ranking mondiale e testa di serie numero sei del tabellone, reduce dall’agile successo sull’ostico tedesco Dominik Koepfer. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo va alla caccia della sua seconda finale sul circuito maggiore, lui che a metà febbraio è riuscito a sollevare al cielo il titolo sul rosso di Cordoba. Nell’ultimo atto, eventualmente, incrocerebbe uno tra la wild card di casa Giovanni Mpetshi Perricard oppure l’imprevedibile kazako Alexander Bublik, seconda forza del seeding.

Darderi-Etcheverry, ATP Lione 2024: orario, programma, tv, streaming - Darderi-Etcheverry, ATP lione 2024: orario, programma, tv, streaming - Domani, non prima delle 14.30, Luciano Darderi sarà nuovamente in campo per affrontare nella semifinale dell'ATP250 di lione l'argentino Tomas Etcheverry ... oasport

Rabat, Bronzetti batte Trevisan - Rabat, Bronzetti batte Trevisan - Ginevra Quarti di finale Cobolli c. Shevchenko giovedì lione Quarti di finale Darderi c. Rinderknech giovedì BERRETTINI Prosegue il calvario del tennista romano. Salta anche il Roland Garros. "Non mi ... servizitelevideo.rai

