Contesa per la ex Caserma Ferrucci a Firenze | polemiche sulla trasformazione in Rsa

(Di venerdì 24 maggio 2024) di Pietro Mecarozzi "Vorrei che un rappresentante del Comune divenisse qui nel nostro chiostro per un incontro di persona. Nessuno lo hai mai fatto per il momento, nessuno ci hai mai chiesto il nostro pareredella exin una Rsa". È l’ultimo appello di padre Giuseppe Pagano, priore della basilica di Santo Spirito e rappresentante dell’ordine degli agostiniani, nel quale ancora alberga "un briciolo di speranza che alla fine il progetto non si farà" e che un luogo "così importante venga restituito alla città, ai credenti, agli studenti anche ai turisti". Quello della conversione dello stabile è un nervo da tempo scoperto: i locali dell’exdiventeranno una struttura residenziale per la terza età, come si legge nel disciplinare di gara di Difesa Servizi (società del ministero della Difesa) vinto nel 2022 dalla società "Fastpol srl", e secondo le ultime indiscrezioni la stipula del contratto per l’organizzazione dei lavori è oramai prossimo.

Elezioni a Firenze: chi sono i 10 candidati in corsa per Palazzo Vecchio - Elezioni a firenze: chi sono i 10 candidati in corsa per Palazzo Vecchio - Gli ultimi sondaggi di Ipsos segnalano un testa a testa tra il candidato del centrodestra, Eike Schmidt, al 37,3, e Sara Funaro del Pd al 34,2, tra di loro solo tre punti percentuali. In questo quadro ... policymakermag

Dante,progetto europeo per predire microclima al via con Firenze - Dante,progetto europeo per predire microclima al via con firenze - Come cambia il clima nei contesti urbani E quali sono gli strumenti per rendere le città più sostenibili Sono le domande alle quali cercherà di dare risposte 'Dante', progetto finanziato dallo Europ ... ansa

Tremila quadrotti all’uncinetto per il mantello simbolo del sollievo - Tremila quadrotti all’uncinetto per il mantello simbolo del sollievo - Il 26 maggio a firenze, sulla scalinata di San Miniato al Monte, torna il mantello delle Cure palliative 'I colori della vita', opera d'arte realizzata da circa 100 persone durante la pandemia. Simbol ... lanazione