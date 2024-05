Choc sulla nave da crociera Le doglie - poi il parto in cabina | Non volevo che Tyler morisse

(Di venerdì 24 maggio 2024) Grosseto, 24 maggio 2024 – L’aveva chiamato. E non voleva assolutamente che. Lo ha detto più volte Chan Jheansel Pia Salahid, la 28enne nata a Manila che da mercoledì si trova in carcere a Sollicciano a Firenze con l’accusa di aver ucciso quel bambino, suo figlio. Ieri pomeriggio è arrivata in manette nell’aula del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Grosseto, Sergio Compagnucci che l’ha ascoltata per tre ore. Insieme a lei, con il volto rigato dalle lacrime, anche le sue due colleghe. Una 25enne sudafricana e una 28enne originaria del Kenya. Anche loro con la pesante accusa di omicidio volontario in concorso. Una storia di disperazione, triste come i volti delle tre donne, che fino a qualche giorno fa lavoravano in quellada, la "Silver Whisper" di una compagnia del Principato di Monaco, ma battente bandiera delle Bahamas, che al suo interno nascondeva tutt’altro che feste, musica e vacanze.

