Beaches Brew - suoni dal mondo Ma sul palco dell’Hana-Bi anche sette debutti italiani

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dal 4 al 6 giugno, puntuale come ogni anno, scatta l’ora di ‘’ a Marina di Ravenna, sulla spiaggia fronte mare e sotto la tettoia-Bi. In programma concerti di 18 artisti da 11 Paesi, con bene, per un percorso all’insegna della scoperta attraverso la musica e le sue infinite declinazioni. Gli organizzatori amano definirlo un ‘boutique festival’ che dal 2012 a questa parte, grazie alla sinergia del Bronson con uno staff internazionale di curatori diviso tra Olanda e Stati Uniti, sta riscuotendo un bel successo di pubblico. "Resta invariata la nostra idea di finestra sul– spiega l’ideatore e direttore artistico Christopher Angiolini –, attraverso un lavoro di scouting di artisti emergenti, nuove tendenze e strade originali in grado di unire tradizione e modernità. Se molti dei nomi che proponiamo possono sembrare non conosciuti ai non addetti ai lavori, nel tempo molti di loro sono poi diventati fenomeni globali.