Wta Rabat 2024 - programma e ordine di gioco venerdì 24 maggio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ile l’didel torneo Wta 250 diper la giornata di24. Tempo di semifinali sulla terra rossa della capitale marocchina, pronta a decretare i nomi delle due giocatrici che si contenderanno il titolo. Ad aprire le danze alle ore 11:00 saranno la bulgara Tomova e la statunitense Stearns. Quest’ultima ha eliminato clamorosamente Lucia Bronzetti nei quarti di finale, con l’azzurra incapace di chiudere da 5-0 40-30 nel terzo set. A seguire sarà la volta dell’egiziana Mayar Sherif contro la russa Rakhimova, che invece ha avuto la meglio sull’altra azzurra Elisabetta Cocciaretto. WTA: MONTEPREMI E PRIZE MONEY IL TABELLONE AGGIORNATO COPERTURA TV (orari italiani) Campo Centrale, a partire dalle 14:00 Stearns vs Tomova Rakhimova vs Sherif SportFace. .

Incredibile black-out dell'azzurra che spreca due match point e cede sette game consecutivi alla statunitense Stearns - Incredibile black-out dell'azzurra che spreca due match point e cede sette game consecutivi alla statunitense Stearns - Incredibile chance sprecata da Lucia Bronzetti nei quarti di finale del 250 di rabat. La romagnola (numero 48 del ranking Wta) lascia il primo set alla statunitense Peyton Stearns (6-4) per poi ... gazzetta

SBK, Lowes-Rinaldi: Ducati spara la doppietta prima della pioggia a Cremona, 8° Iannone - SBK, Lowes-Rinaldi: Ducati spara la doppietta prima della pioggia a Cremona, 8° Iannone - L’alfiere Bonovo ha avuto la meglio sulla Kawasaki di rabat, braccata a meno di un decimo dalla M 1000 RR di Gerloff. Dietro l’americano si inserisce Andrea Iannone, distante dal vertice poco più di ... gpone

WTA Rabat, Lucia Bronzetti butta via la semifinale: Peyton Stearns vince riemergendo da 0-5 nel terzo set - WTA rabat, Lucia Bronzetti butta via la semifinale: Peyton Stearns vince riemergendo da 0-5 nel terzo set - Una partita che sembrava vinta e invece è stata persa. Lucia Bronzetti non conferma il successo dello scorso anno a rabat, perdendo ai quarti di finale ... oasport