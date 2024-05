The Witcher 4 | Liam Hemsworth è Geralt di Rivia nel primo teaser della serie

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 23 maggio 2024) Iltrailer di The4 è stato rilasciato e, finalmente, i fan possono dare uno sguardo al nuovo interprete didi, che ricoprirà il ruolo per le prossime due stagioni. Dopo l’annuncio shock che Henry Cavill avrebbe passato il testimone del personaggio, tutti si chiedevano se il nuovo volto sarebbe stato degno di questa responsabilità e, a una prima occhiata, le premesse non sembrano affatto male. Vediamo il nuovoaggirarsi in una landa desolata, in compagniasua giumenta, Rutilia, presumibilmente inseguito da una creatura misteriosa di cui sentiamo soltanto un ringhio sommesso.in una fan art di The, fonte: 83pixelstudios via InstagramAvevamo già avuto un assaggio del look didalle prime foto trapelate dal set, ora non resta che aspettare per vedere se la sua performance sarà buona quanto la sua estetica.