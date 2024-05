Stasera tutto è possibile 2024 - gli ospiti di Stefano De Martino di giovedì 23 maggio

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 23 maggio 2024)pronto per il gran finale di, il comedy show di successo condotto daDein prima serata su Rai2. Ecco tutti glie le anticipazioni dell’ultima puntata di23di2323dalle ore 21.20 va in onda l’ottava ed ultima puntata di ““, il comedy show più pazzo e divertente della tv presentato daDein prima serata su Rai2.Deè pronto a chiudere una stagione di grande successo con il comedy show, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, che ha registrato record d’ascolti. Il successo di STEP arriva anche dai social dove il programma è sempre in trend topic a conferma del gradimento del pubblico da casa. Il tema della puntata di23, è “Olympic STEP”.