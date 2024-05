Rinascimento Tablet

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 23 maggio 2024) Messo in ombra da telefoni e pc, torna a essere un oggetto del desiderio costruendosi una nuova identità: è diventato indispensabile in casa e in hotel. Hanno alle spalle un periodo tremendo: nel 2023, secondo la società di ricerche Idc, ne sono stati venduti poco meno di 130 milioni di pezzi. Per trovare un dato così basso, bisogna tornare indietro al 2011. La crisi deicoincide con l’avanzata dei telefonini dallo schermo esagerato e dagli smartphone pieghevoli, che sono il loro sostituto tascabile. Si lega allo strapotere dei pc, solidissimi alleati per lo smart working, l’intrattenimento e lo studio. Qualcosa, però, sta cambiando: Canalys, colosso delle analisi di mercato, registra nel primo trimestre del 2024 un aumento delle vendite deipari all’1 per cento rispetto a un anno fa. È poco, anzi pochissimo, ma è una ripresa dopo lunghe e ininterrotte stagioni da incubo. Rialzarsi dal baratro è comunque un segnale di vitalità.