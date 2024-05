Operaio morì schiacciato dal muletto in fabbrica - il collega in aula ripercorre i momenti della tragedia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa testimoniato,ndo e raccontando le ore drammatiche che nel 2021 portarono alla morte dele amicoda uninmentre stava lavorando, il dipendente di un’azienda ortofrutticola sita nel comune di Eboli, nella Piana del Sele, sentito nelle scorse ore dal giudice monocraticoseconda sezione penale del Tribunale di Salerno, Tiziana Santoriello, nell’ambito del processo per una morte sul lavoro avvenuta in unaebolitana e che vede il titolare dell’azienda, un imprenditore napoletano, accusato di omicidio colposo. Il teste, rispondendo alle domande del giudice e dei legalivedova,figlioletta piccola e dei fratellivittima, costituitisi parte civile nel processo, assistiti dagli avvocati Pietro Fasano e Vincenzo Merola, e alle domande del legale dell’imputato, difeso dall’avvocato StefanoCorte, ha spiegato quanto avvenuto in quei terribili minuti che portarono alla morte deline il tentativo disperato di salvarlo.

