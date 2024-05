Migranti | Mauri Pd - ' smascherato bluff Meloni in Albania'

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Siamo andati income delegazione Pd per svelare ildella presidenteche ha provato a costruire un centro perinprima della fine della campagna elettorale per le europee con evidenti finalità politiche ed elettorali. Noi abbiamo fatto più di un servizio pubblico dimostrando che questo era solo undimostrando tutta la strumentalità di questa destra”. Lo ha detto Matteodeputato e responsabile sicurezza del Pd a margine della conferenza stampa dem ‘Fermiamo l'accordo Italia-'.

