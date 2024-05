Messico | crolla un tendone del candidato presidente Maynez - 9 morti e 50 feriti | video

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nove persone sono morte un'altra cinquantina sono rimaste ferite nel nord delper il crollo di unche aveva appena ospitato ilpresidenziale Jorge Álvarez Máynez.Il bilancio si è aggravato nelle ore successive all'incidente.La tragedia è avvenuta nella località di San Pedro Garza, che fa parte dell'area metropolitana del centro industriale di Monterrey. Ilche ospitava il podio delpresidenziale Álvarez Máynez èto mentre la regione è stata colpita da temporali, forti venti e forti piogge. Máynez, 38 anni, terzo nei sondaggi per le elezioni del 2 giugno, e altri membri del suo partito sono riusciti a mettersi in salvo .

