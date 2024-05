Basket LBA 2023 2024 | le semifinali in diretta su DAZN e Discovery anche DMAX in chiaro

La Virtus Segafredo è la quarta e ultima semifinalista dei Playoff Scudetto 2024 per la Serie A di basket maschile. Al termine di una serie più equilibrata del previsto, i bianconeri hanno fatto valere il fattore campo (da testa di serie numero 1) imponendosi anche in gara-5 davanti al pubblico della Segafredo Arena sulla Bertram Derthona Tortona e superando così alla “bella” i quarti di finale dopo aver perso due partite consecutive in trasferta a Casale Monferrato.

Il programma con tutte le informazioni sulle date, gli orari e come vedere in diretta tv le semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Prosegue il cammino verso il titolo, con quattro squadre rimaste in corsa e pronte a sfidarsi in un’altra serie al meglio delle cinque partite.

