Aperto il primo parcheggio spugna

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il parcheggio nella città di Rho. È quello di via Cornaggia, angolo corso Europa. È uno degli 11 parcheggi a prova di bombe d'acqua che saranno realizzati in citta con fondi del Pnrr (6 milioni di euro) nell'ambito di un progetto più ampio coordinato da Città Metropolitana e affidato al Gruppo Cap. Quarantacinque posti auto, il vecchio asfalto è stato sostituito da asfalto drenante ed è stato creato un "rain garden" nell'area verde accanto, in grado di raccogliere l'acqua in eccesso e farla defluire lentamente nel terreno, evitando di intasare la rete fognaria. "Come è noto il Progettopunta a risolvere i problemi di allagamento delle strade durante le bombe d'acqua, progettando spazi pubblici adattabili alle stagioni e agli eventi meteorici - spiega l'assessora alla mobilità Valentina Giro -. Le aree coinvolte nel progetto vengono riqualificate, ottimizzando i posti auto, riqualificando il verde e creando dei giardini pluviali con piante e fiori in grado di assorbire grandi quantità di acqua e resistere anche alla siccità".