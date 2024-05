Allenatore Milan - Fonseca in pole | c’è il precedente ‘incoraggiante’

Stefano Pioli non sarà più l'allenatore del Milan a partire dalla stagione 2024-2025. Il club ha deciso di cambiare guida tecnica. pianetamilan

Paulo Fonseca è pronto a rifiutare tutte le altre offerte e sposare il progetto del Milan succedendo in panchina a Stefano Pioli. Le garanzie offerte e la voglia di riscatto nel ritornare in Italia hanno spinto club e tecnico verso l'accordo: ecco cosa manca per la firma.

fanpage