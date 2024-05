Aggredì la ex Condannato a sette anni

(Di giovedì 23 maggio 2024) Quando la sua compagna aveva cercato di troncare la relazione, lui l’aveva aggredita e violentata. Per quell’episodio, che risale almbre 2019, è statoa 7e 6 mesi di reclusione un uomo di 43di Mariano Comense. A processo, davanti al Tribunale Collegiale, è arrivato anche con l’accusa di non aver provveduto al mantenimento del figlio minore, e di minacce nei confronti della ex a cui aveva fatto il gesto del taglio della gola durante una videochiamata con il figlio. Dopo la violenza, la donna era andata alla Clinica Mangiagalli a farsi refertare, decisa a denunciare il convivente che, nelle stesse ore in cui la donna veniva visitata, aveva cambiato il suo status di whatsapp, scrivendo una frase con cui sostanzialmente dichiarava di essersi vendicato. Assieme alla testimonianza della vittima, il referto ospedaliero e lo screenshot della chat, sono stati i due elementi fondamentali che hanno portato alla sua condanna, un anno in più di quanto chiesto dal pubblico ministero Antonia Pavan.

E’ stato arrestato a Podgorica dalle autorità di polizia del Montenegro l’imprenditore Gianluca Rossignolo, latitante in seguito a un provvedimento derivante da più sentenze di condanna a otto anni e un mese di per bancarotta fraudolenta della società "De Tomaso automobili spa" fallita nel 2012. gazzettadelsud

Il 52enne Sven Lindemann è stato condannato a 31 anni di carcere per l'omicidio della 39enne Monique Lezsak, avvenuto nella sua casa di Melbourne, in Australia, nel maggio 2023. Un mese prima la relazione tra i due si era deteriorata al punto che lei aveva deciso di lasciarlo. fanpage

