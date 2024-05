(Di mercoledì 22 maggio 2024) "È in corso un'altrarussa, questa volta nel tentativo di diffondere paura, incertezza e dubbi sulle loro intenzioni nel Mar. Si tratta di un'evidente escalation contro la Nato e l'Ue che deve essere affrontata con una risposta adeguatamente ferma". Lo dichiara il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis su X.- fa sapere una fonte del governo lituano - ha convocato "un rappresentante della Federazione Russa per ottenere una spiegazione completa". "Stiamo inoltre coordinando la nostra risposta con i partner", aggiunge.

Vilnius, 'nel Mar Baltico operazione ibrida di Mosca' - Vilnius, 'nel Mar baltico operazione ibrida di Mosca' - "È in corso un'altra operazione ibrida russa, questa volta nel tentativo di diffondere paura, incertezza e dubbi sulle loro intenzioni nel Mar baltico. Si tratta di un'evidente escalation contro la ... ansa

Russia: Tajani, ‘proposta russa modifica confini Baltico è propaganda’ - Russia: Tajani, ‘proposta russa modifica confini baltico è propaganda’ - Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “La Russia sta facendo operazioni di propaganda anche interna attraverso scelte provocatorie, per vedere la reazione dell’Occidente. Noi non siamo in guerra con la Russia”. ilsannioquotidiano

Guerra Ucraina, Mosca smentisce cambio confini marittimi con Lituania e Finlandia. LIVE - Guerra Ucraina, Mosca smentisce cambio confini marittimi con Lituania e Finlandia. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, news oggi. Russia cambia confini marittimi con Lituania e Finlandia. LIVE ... tg24.sky