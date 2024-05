Un concorso di pittura per immaginare e raccontare la scuola ideale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arezzo, 22 maggio 2024 – . “Aiutiamo la” è il titolo di un’iniziativa che, promossa da Vignoli - Concessionario Buffetti di Pescaiola, è giunta alla sesta edizione e che ogni anno trova la partecipazione e il coinvolgimento di diverse scuole primarie cittadine che vengono invitate a esprimere attraverso l’arte le loro visioni e le loro speranze per un futuro educativo. Nell’edizione del 2024 sono stati coinvolti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Margaritone” di Arezzo a cui è stato proposto di realizzare elaborati sul tema “Lache vorrei” attraverso il linguaggio universale della, con l’invito a riflettere e a trasmettere idee innovative e desideri per un ambiente scolastico capace di rispondere al meglio alle esigenze di tutti. «L’idea di coinvolgere le scuole in un progetto che unisce arte e riflessione sulla qualità dell’educazione - spiega Nicoletta Fabbrini, titolare di Vignoli - Concessionario Buffetti e mente ispiratrice dell’iniziativa, - nasce dalla convinzione che i bambini e i ragazzi debbano essere protagonisti attivi nel dibattito su come migliorare la