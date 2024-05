Qualiano - ritrovato cadavere nel bagagliaio di un’auto

Qualiano, identificato il cadavere ritrovato all’interno di un’auto - qualiano, identificato il cadavere ritrovato all’interno di un’auto - Stamattina il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un'auto parcheggiata in via Benedetto Croce a qualiano. C ... internapoli

Cadavere scoperto in un’auto a Qualiano, carabinieri sul posto - cadavere scoperto in un’auto a qualiano, carabinieri sul posto - Stamattina il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un'auto parcheggiata in via Benedetto Croce a qualiano. C ... internapoli

Choc a Qualiano, trovato un cadavere in un’auto in Via Benedetto Croce: è di un 41enne - Choc a qualiano, trovato un cadavere in un’auto in Via Benedetto Croce: è di un 41enne - qualiano – Macabro ritrovamento a qualiano in Via Benedetto Croce. Un corpo privo di vita è stato scoperto in un’auto. È di un 41enne del posto. Al momento restano ignote le cause della morte. Sul ... ilmeridianonews