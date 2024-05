Più paura - meno futuro | indagine Istat sui ragazzi Cresce la voglia di coppi - ma anche il numero di donne che non vuole figli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Speranza per gli adulti,per i. Si potrebbe sintetizzare così – banalizzando, ovviamente – l’“Bambini e2023” presentata a Roma lunedì scorso. Speranza, per l’augurio di un’inversione di tendenza nella (de)crescita demografica;, perché preadolescenti e adolescenti italiani ci stanno dicendo in tutti i modi che ilè una terra straniera. Sono stati intervi, appunto, bambini etra gli 11 e i 19 anni, non tutti italiani di nascita, su alcuni temi che riguardano la vita che verrà. E i risultati, contrariamente a quanto affermato dalla ministra Roccella dalle colonne odierne de Il Giornale, non sono proprio entusiasmanti. Ma andiamo con ordine. Stranieri, clandestini, ius soli: il legislatore è rimasto indietro. L’ha chiesto agli intervi cosa significasse per loro “essere italiani”.