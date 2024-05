Microsoft Edge | traduzione e doppiaggio dei video di YouTube

(Di mercoledì 22 maggio 2024), il browser preinstallato su tutti i PC e laptop dell’azienda di Redmond, aggiunge nuove funzionalità al proprio arsenale come lae ilcontemporaneo deidi, LinkedIn, Coursera, Bloomberg e altri. Nell’ambito dell’evento Build di quest’anno,ha annunciato la nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale. L’innovazione di: PC “Copilot+” con AItraduce grazie all’IA L’intelligenza artificiale è al centro delle innovazioni tecnologiche e all’eventoè stata la protagonista in assoluto con la presentazione dei nuovi PC Copilot+ e anche con nuove funzionalità che presto saranno disponibili sul browser Web diha subito diverse modifiche da quando è stato lanciato per sostituire lo sfortunato e mai amato Explorer. Il vero salto di qualità è avvenuto con l’adozione di Chromium, la base su cui si fonda anche Chrome di Google.

