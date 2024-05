Centralinista in lingua inglese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Iscrizioni aperte per il corso dicon, in partenza a giugno presso il Centro di formazione professionale “Sandro Pertini“ di via Monte Rosa, 10 a Seregno. Il corso è gratuito per i beneficiari del programma Gol, previa verifica dei requisiti d’accesso. Il programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori è un insieme di strumenti e misure volte a promuovere l’occupazione in Italia. Al termine del corso i partecipanti sapranno realizzare lo smistamento delle telefonate e provvedere all’accoglienza delle persone in visita presso l’azienda, utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni. Il corso ha una durata di 84 ore di cui 20 ore di competenze digitali di base. La frequenza è obbligatoria in orario mattutino con una frequenza minima del 70 per cento delle ore di lezione. Tra gli argomenti affrontati durante il corso: elementi di telefonia di base, funzionalità e caratteristiche del centralino,, nozioni di qualità del servizio, principi di customer satisfaction, elementi di comunicazione interpersonale, piano di sicurezza aziendale, elementi base di informatica.