Verona vince 2-1 a Salerno e conquista la salvezza

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – Illacon una giornata d’anticipo. I gialloblù raggiungono il traguardo grazie alla vittoria per 2-1 sul campo della già retrocessa Salernitana nel primo dei due posticipi della 37/a giornata di Serie A. A decidere la sfida dell’Arechi le reti nella prima frazione di Suslov al 22? e Folorunsho al 48?; inutile il gol di Maggiore al 45? della ripresa. Gli scaligeri salgono così a 37 punti in classifica agganciando il Lecce in tredicesima posizione, mentre i granata, che devono ancorare una partita in questo disastroso 2024, restano fermi a quota 16 al 20° e ultimo posto. Partono forte gli ospiti pericolosi già dopo due minuti con Noslin. L’attaccante olandese viene lanciato in verticale, sul lato sinistro dell’area di rigore: tenta il mancino sul primo palo ma la ...