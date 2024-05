Quelle morti in vetta che fanno riflettere

(Di martedì 21 maggio 2024) 1 Gli amici Due scialpinisti lecchesi sonoin Svizzera 48 ore prima dopo essere stati travolti da una valanga avvenuta domenica mattina sul Pigne d’Arolla, una cima di 3.800 metri tra Cervino e Gran Combin Le due vittime Valentino Alquà e Massimiliano Ratti (foto) 2 Lo studente Quando lo hanno estratto dalla valanga, Matteo Fornaciari (foto), 26 anni, studente di Assago, era già morto La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di giovedì 25 aprile a 3400 metri di quota La valanga si è staccata poco sotto la cresta del Cevedale a Valfurva, in Valtellina 3 Il pensionato Tragedia in montagna il giovedì 9 maggio Un escursionista di 76 anni è morto precipitando da un’altezza di circa 100 metri su una montagna della provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni, l’uomo si trovava sulla cima Meghé, ad Anfo A perdere la vita ...

Fermiamo la carneficina sul lavoro 110 bare in Piazza IV Novembre : "In Umbria troppe morti bianche" - Fermiamo la carneficina sul lavoro 110 bare in Piazza IV Novembre : "In Umbria troppe morti bianche" - La Uil lancia da Perugia ’Cantiere sicuro’. Molinari: "Con questa campagna vogliamo scuotere le coscienze di tutte le persone e le istituzioni. E mettere al centro la conoscenza e l’importanza della s ...

Il dolore in piazza. Cento bare di cartone nel cuore di Perugia contro le morti bianche - Il dolore in piazza. Cento bare di cartone nel cuore di Perugia contro le morti bianche - Incisi, i nomi di chi non c’è più: a partire da Samuele, appena 19 anni. L’Uil lancia dall’Umbria ’Cantiere sicuro’, un protocollo di buone pratiche. "Siamo stanchi delle pacche sulle spalle e delle p ...