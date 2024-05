(Di martedì 21 maggio 2024) Empolese Valdelsa, 21 maggio 2024 – Quanto incide nell’economia familiare il costo delleprese per violazioni delle norme del codice della strada? Tra i residenti dei comuni dell’Empolese Valdelsa, nella maggior parte dei casi, pesadi una livello pro capite . Nel 2023 il comune che ha incassato i maggiori proventi daa carico di privati è Empoli con 48.332. Ma se si considera che 48.922 è il numero dei residenti empolesi, la media per ogni cittadino èdel costo di un caffè. Il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, dove sono messi in luce dati anche tutti gli altri comuni dell’Unione, eccetto Cerreto Guidi e Vinci che non sono presenti ...

Rimini, 23 marzo 2024 – Quei giorni ce li ricordiamo bene tutti, come fossero ieri. I divieti. La caccia alle mascherine. Le file ai supermercati. Ristoranti e negozi chiusi, così come tante altre attività. Quattro anni fa a marzo scattava il primo ...

Giorgio Marcon, esperto di elettronica, di mestiere fa il “consulente tecnico investigativo”. Lavora nel Centro Tutela Legale che assiste gli automobilisti nei ricorsi contro gli autovelox in tutta Italia . E nelle sue cause ha «oltre il 90% di ...

Gli incassi dalle multe. È boom di sanzioni, ma in pochi pagano: meno di un euro a testa - Gli incassi dalle multe. È boom di sanzioni, ma in pochi pagano: meno di un euro a testa - I risultati di un’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope. A Montaione il numero più alto in base ai residenti: 1,35 euro pro capite. Ma l’importo delle contravvenzioni emesse nell’Empolese ...

Cosa cambia con il nuovo decreto Fisco, multe più basse per chi non è in regola con le tasse - Cosa cambia con il nuovo decreto Fisco, multe più basse per chi non è in regola con le tasse - Il decreto fiscale del governo Meloni, già approvato in prima lettura a febbraio, tornerà presto al Consiglio dei ministri per il via libera definitivo ...

Stretta sugli imbrattatori dei muri. Le nuove norme per il decoro in città - Stretta sugli imbrattatori dei muri. Le nuove norme per il decoro in città - Cambia il regolamento di polizia municipale: non solo bottiglietta d’acqua obbligatoria per pulire la pipì dei cani ...