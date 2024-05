Giuliano Sangiorgi sorprende la figlia a scuola con una serenata d’addio all’asilo

(Di martedì 21 maggio 2024) Il cantante dei Negramaro,, ha regalato ieri una sorpresa indimenticabile allaStella, quasi sei anni, e ai suoi compagni di classe. Chitarra alla mano, ha fatto irruzione nella classe dell'asilo che lasta per lasciare per iniziare laelementare, regalando un'emozionante. L'articolo .

Fabio Corradetti, militante di Forza Nuova, vicino agli ambienti ultras della Capitale e figlio della compagna dell’ex leader romano di Fn Giuliano Castellino è stato arrestato ieri dalla Digos di Roma e portato al carcere di Rebibbia. A far scattare la misura la pronuncia della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, in merito al ricorso contro la sentenza d’appello dell’aprile 2023 secondo cui Corradetti è stato condannato, con aggravanti, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi nei disordini della manifestazione del 9 ottobre 2021 e l’ Assalto alla sede della Cgil . open.online

Castelveccana, Cometti: “La mia candidatura mossa dalla passione per il bene comune” - Castelveccana, Cometti: “La mia candidatura mossa dalla passione per il bene comune” - giuliano Cometti è il candidato per la lista Vivi Castelveccana in continuità con il mandato di Luciano Pezza che ha deciso di non candidarsi ... varesenews

Le Iene stasera in tv, anticipazioni e ospiti: dal servizio esclusivo su Chico Forti (parlano anche i figli) al monologo di Benedetta Porcaroli - Le Iene stasera in tv, anticipazioni e ospiti: dal servizio esclusivo su Chico Forti (parlano anche i figli) al monologo di Benedetta Porcaroli - Tutto pronto per una nuova puntata de Le Iene in onda stasera in tv, martedì 21 maggio, su Italia 1 alle 21.30. Scopriamo tutte le anticipazioni ufficiali e i servizi in onda questa sera. ilmessaggero