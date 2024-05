Covid - cosa c’è da sapere sulla variante KP - più contagiosa e più resistente ai vaccini

Una nuova variante del Covid arriva in Italia dopo aver creato non poche preoccupazioni negli Usa. Si tratta di quella denominata KP.2 che è considerata molto simile alla variante Delta (B.1.617.2), tra le più resistenti durante la pandemia, identificata per la prima volta in India nell’ottobre 2020 e diffusasi rapidamente in più di 85 Paesi. Sulla pericolosità di questa nuova variante gli esperti sono divisi.

Pechino, 14 mag – (Xinhua) – E’ improbabile che la sottovariante KP.2 di COVID-19, sempre piu’ diffusa a livello globale, provochi un nuovo picco di infezioni in Cina nel prossimo futuro, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie. Fino a domenica, i casi sequenziati con KP.2 rappresentavano dallo 0,05% allo 0,30% di tutti i casi sequenziati localmente riportati ogni settimana in Cina, un livello “estremamente basso”, secondo gli esperti dell’amministrazione.

