Chico Forti rivedrà presto sua madre dopo il permesso del giudice - Di Giuseppe | Un atto di umanità

Il 18 maggio Chico Forti è finalmente tornato in Italia, dove potrà scontare l’ergastolo al quale è stato condannato negli Stati Uniti, benché lui si sia sempre dichiarato innocente. La prima cosa che intende fare è riabbracciare Maria Loner Forti , la mamma 96enne che aveva perso ogni speranza di rivedere il figlio. Invece sembra tutto pronto per l’abbraccio tra Chico Forti e la madre , come comunicato da Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d’Italia eletto nella circoscrizione nord e centro America. dayitalianews

"Ai Campi Flegrei c'è chi lascia la sua casa, ma il governo preferisce accogliere Chico Forti" - "Ai Campi Flegrei c'è chi lascia la sua casa, ma il governo preferisce accogliere chico forti" - Lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei preoccupa sempre di più. Nelle ultime ore si sono contate oltre 150 scosse di terremoto e l'ultima ha toccato magnitudo 4.4, danneggiando gli ... today

Chico Forti potrà rivedere la madre dopo 16 anni: arriva il permesso del giudice - chico forti potrà rivedere la madre dopo 16 anni: arriva il permesso del giudice - chico forti ha ottenuto il permesso di rivedere sua madre. Un attesa lunga e sofferta, durata bene 16 anni. Il detenuto 65enne è tornato da pochi giorni in Italia, dopo aver scontato 24 anni di ... tag24

Forti, ok giudice per rivedere la madre - forti, ok giudice per rivedere la madre - 15.27 forti, ok giudice per rivedere la madre chico forti ha ricevuto dal giudice il permesso per visitare a breve,a Trento, la sua famiglia,in particolare la madre 96enne e lo zio. Lo riferisce Di ... televideo.rai