Centro Bregaglia - ancora più grande

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilsanitariodiventapiùattraendo pazienti dall’Italia e personale. Investire nella sanità è sintomo di un Paese civile, perché oggi più che mai c’è l’esigenza, da parte della popolazione, di avere servizi di livello e adeguati ai bisogni della cittadinanza. E la Svizzera, in questo senso, andrebbe presa come modello. Ad inizio giugno, precisamente martedì 4, ci sarà la posa della prima pietra per la costruzione della nuova ala delsanitario, CSB. A questo ambizioso progetto prevede l’ampliamento e l’ammodernamento del CSB con l’aggiunta di oltre 1.000 metri quadri dedicati ai servizi ambulatoriali, fisioterapici e ristorativi. L’obiettivo è quello di adeguare l’offerta del CSB Flin, inal confine con la ...