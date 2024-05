Case Erp - lavori in via Amendola | A luglio intervento concluso

(Di martedì 21 maggio 2024) Iniziati idi eliminazione delle infiltrazioni e dei distacchi di cemento armato dalle palazzine popolari di via. Gli operai hanno provveduto infatti a togliere l’umidità riscontrata al piano terra in entrambi gli edifici, poi è stata oggetto dila copertura e dopo sono iniziate con cestello anche le operazioni per la sistemazione delle parti pericolanti della facciata dove si sono ripetute le cadute di calcinacci. Entrosaranno completate le tinteggiature e montati gli infissi, ultimo atto di tutta la strategia di restyling del condominio. Unsostenuto dall’amministrazione comunale che ha stanziato 1 milione di euro visto che Erp non aveva disponibilità economiche per tali interventi a causa dei risibili finanziamenti messi a disposizione per il settore ...

