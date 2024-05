Cade da una scala - grave operaio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) di 42 anni che stava lavorando in un cantiere dove era in ristrutturazione una palazzina. L’infortunio è avvenuto ieri pochi minuti prima delle 9 in via Milite ignoto nel cuore di Lacchiarella. La vittima è undi 42 anni del posto che per cause ancora in fase di accertamento è caduto da un’altezza di circa due metri. Dalle primissime informazioni, pare che l’uomo fosse salito su una, per raggiungere un’impalcatura, e sia caduto all’indietro forse dopo aver perso l’equilibrio oppure per un malore, ma non è escluso che possa essere scivolato a causa della struttura umida. L’uomo è caduto di schiena rimanendo immobile al suolo. Immediata la richiesta di soccorso al 112 da parte di alcuni colleghi presenti in cantiere. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica ma, considerata le gravità delle ferite riportate dal ...