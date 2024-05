Vittorio Sgarbi | tra verità scomode e silenzi forzati

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il critico d’arte e politicosi esprime sulla politica, sulla cultura e sugli studenti pro Palestina. In una recente intervista a La, noto critico d’arte e candidato alle prossime elezioni europee, ha discusso apertamente di censura, cultura e attualità politica.denuncia il divieto impostogli di parlare di Michelangelo al Salone del Libro di Torino a causa della sua candidatura, ribadisce l’importanza della cultura per l’Europa e critica duramente gli studenti pro Palestina. “ha per l’Europa una sfida di altissimo profilo” Notizie.com fonte foto ig: @Trentadue anni in Politica, giornalista, curatore di mostre e docente universitario. A volte ritornano. Nonostante le ...