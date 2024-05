Netanyahu e Sinwar - Corte penale internazionale chiede arresto per crimini di guerra

(Di lunedì 20 maggio 2024) L'Aia, 20 mag. (Adnkronos) - Il procuratore capo della(Cpi) Karim Kahn ha chiesto che i giudici emettano mandati dinei confronti del primo ministro israeliano Benjamine del leader di Hamas a Gaza Yahyaperdicontro l'umanità. Lo ha detto lo stesso Kahn in un videomessaggio condiviso sui social dicendosi ''profondamente preoccupato'' dalle ''prove raccolte ed esaminate dal mio ufficio''. Chiesto anche un mandato diper il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant che, insieme a, è accusato da Kahn di vari. Ovvero ...

Il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan ha chiesto un mandato di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu , per il ministro della Difesa israeliano Yoav G alla nt, per i leader di Hamas Yahya Sinwar e Ismail ...

La Corte penale internazionale chiede mandati d'arresto per Netanyahu e i capi di Hamas - La Corte penale internazionale chiede mandati d'arresto per netanyahu e i capi di Hamas - La motivazione è "crimini di guerra e crimini contro l'umanità" per entrambe le parti. Il procuratore della Cpi ha chiesto la consulenza di un gruppo di esperti di diritto internazionale ...

La Corte Penale dell'Aia chiede il mandato d'arresto per Netanyahu e Sinwar: ecco quali sono le accuse - La Corte Penale dell'Aia chiede il mandato d'arresto per netanyahu e Sinwar: ecco quali sono le accuse - (LaPresse) Il procuratore capo della Corte Penale internazionale dell'Aia, Karim Khan, ha chiesto un mandato d'arresto per crimini di guerra nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netany ...

Netanyahu sulla richiesta della Cpi: «È uno scandalo» - netanyahu sulla richiesta della Cpi: «È uno scandalo» - Il premier israeliano e i leader di Hamas hanno risposto alla richiesta del procuratore della Cpi di emettere mandati d'arresto per loro.